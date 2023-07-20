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Назначено следующее заседание по делу о банкротстве УК «Дом-Мастер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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20 июля в 9-м арбитражном апелляционном суде Москвы состоялось слушание по делу о банкротстве управляющей компании «Дом-Мастер» в связи с требованиями ПАО «МОЭК» к «Капитал-Инвест Девелопмент» и «ДСК Капремстрой». Суд принял у юристов «МОЭК» заявление о фальсификации документов ответчиком и перенес заседание на 30 августа. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Как пояснили в ПАО «МОЭК», управляющая компания «Дом-Мастер» — крупнейший должник ПАО «МОЭК» за поставленную тепловую энергию. В настоящее время долг составляет 1,6 млрд рублей. Судебное решение о привлечении бенефициаров компании-должника к ответственности на 1,65 млрд рублей, включая штрафные санкции, стало одним из крупнейших за все время практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. При этом в суде было установлено, что денежные средства выводились из управляющей компании «Дом-Мастер» по фиктивным сделкам в пользу аффилированных с должником лиц вместо того, чтобы быть направленными на расчеты с кредиторами.

Всего с начала 2023 года «МОЭК» привлекла к ответственности по долговым обязательствам 23 физических и 2 юридических лица на общую сумму свыше 2,18 млрд рублей. Как указали представители компании, «МОЭК» намерена и дальше защищать свои интересы в суде, привлекая к ответственности не только руководителей, но и фактических собственников — выгодоприобретателей компаний-должников. Судебный спор с УК «Дом-Мастер», по словам представителей «МОЭК», стал одним из самых значительных процессов, направленных на привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих компанию-должника лиц. В данном случае речь идет о привлечении к ответственности Тимура Кирова, конечного бенефициара группы компаний «Капитал-Инвест», в которую входит, в том числе, «Дом-Мастер».

Как считают в «МОЭК», судебное дело УК «Дом-Мастер» станет прецедентом для дальнейшего привлечения к ответственности недобросовестных управляющих компаний и их бенефициаров. Как пояснили представители компании, средства, полученные с выгодополучателей недобросовестных должников и возвращенные в бюджет системы теплоснабжения, будут направляться, в том числе, на закупки нового оборудования и ремонт теплосетей.

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