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Уникальный инструмент терменвокс впервые прозвучал в башне Пскова

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В Варлаамовской башне в Пскове представили терменвокс — уникальный электромузыкальный инструмент, который создали в Санкт-Петербурге более 100 лет назад.

Виртуальное владение терменвоксом продемонстрировали Наталья и Петр Термены, дочь и правнук изобретателя, Льва Термена. По словам Петра Термена, которые приводит ИА FlashNord, ему было невероятно приятно выступать в таком месте и в таком антураже. Кроме того, сказал исполнитель, в 1923 году Лев Термен впервые выступил с концертом в Пскове. Таким образом, концерт был приурочен к 100-летию первого звучания терменвокса на Псковской земле.

Наталья Термен возглавляет Санкт-Петербургское общество терменвокса, Петр Термен руководит Школой терменвокса, является лауреатом премии президента по поддержке талантливой молодежи, отмечает Псковская лента новостей.

Они выступали в сопровождении концертмейстера Валерии Дунюшкиной. В программе концерта были и классические произведения, и пьесы, написанные специально для терменвокса, и электронные композиции. Это сочетание показало многогранность звучания уникального музыкального инструмента, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на музей-заповедник.

Выступление организовали в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

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