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Телеканал «Ю» заговорил со зрителями на языке добра

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Канал «Ю» заявил свой новый слоган: «Ю» — телеканал с большим сердцем». Главными героями имиджевой рекламной кампании стали люди, которые хотят сделать этот мир немного лучше и добрее. Перемены коснулись также эфирного оформления канала и его звучания.

Новая рекламная кампания «Ю» рассказывает о людях с большим сердцем, которые делают добрые дела, не оглядываясь на окружающий мир и не думая о собственном пиаре. Каждый день, вне зависимости от настроения и погоды, Ксения Поздникова из Челябинска работает уборщицей, а параллельно готовит обеды и кормит нуждающихся. 11-летняя школьница Альмена Раймбекова выращивает и продает рассаду, а с вырученных денег помогает пожилым людям и животным. Дмитрий Волков из Арзамаса работает в магазине техники, где в свободное время из старых сломанных компьютеров пересобирает новые и дарит их тем, кому они нужнее всего. Если приглядеться, то такие люди окружают нас: едут рядом в метро, проходят мимо на улице или держат нас за руку.

В поддержку зрителей логотип «Ю» начал биться в ритме сердца, а новый слоган канала начал звучать так: «Ю – телеканал с большим сердцем»

«Мы считаем, что сейчас очень важно говорить о добрых поступках. О том, что каждый человек может сделать в рамках своей зоны ответственности, чтобы вокруг стало чуть светлее и лучше. Недавно мы вернулись из регионов, в которых проводили исследования жизни нашей аудитории, и были приятно поражены, как возросла важность социальной активности у молодых женщин. Намного больше людей, чем год назад, озабочены экологией, заботой о природе и о людях, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. И это здорово. Потому что нет неважных добрых поступков, любое добро сейчас ценно как никогда. И как никогда важно замечать его вокруг себя», — сказала генеральный директор канала «Ю» Наталья Радько.

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