Омские полицейские обнаружили больше 1 кг героина

Больше 1 кг героина изъяли в Омске сотрудники транспортной полиции. Правоохранители нашли наркотики у двух иностранных граждан из стран Центральной Азии, сообщает телеканал «Известия». В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли 178 свертков с порошком. Кроме того, при обыске в квартире мигрантов также обнаружили наркотики. Запрещенные вещества были расфасованы и готовы к продаже. Следователи возбудили уголовные дела по факту сбыта наркотиков. Суд заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.

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