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Международный фестиваль «День Индии – 2023» пройдет в августе на «Острове мечты»

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Фото: пресс-служба «Острова мечты»
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С 10 по 13 августа в южном ландшафтном парке «Острова мечты» состоится большой праздник дружбы — этнический фестиваль «День Индии». На протяжении четырех дней гостей мероприятия будут ждать колоритные шоу: от национальных танцев и церемоний бракосочетания до зрелищного фестиваля колесниц и трехдневного праздника красок. Также для посетителей будет открыт индийский базар с кулинарными мастер-классами, пройдут занятия по йоге и аюрведе, а также состоятся показы кинолент Болливуда и детский шахматный турнир.

«Рад сообщить, что второй год подряд мы будем проводить фестиваль «День Индии» на прекрасной территории «Острова мечты». Живописный ландшафтный парк — идеальная локация для нашего красочного фестиваля. Здесь мы можем воплотить все наши креативные идеи, разработать новые форматы и сделать всё, чтобы у гостей и участников оставались самые незабываемые впечатления. Фестиваль прошлого года прошел ярко и насыщенно, и в этом году мы уверены, что интерес к нашему событию только возрастет», — сказал основатель фестиваля «День Индии» и президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

С 10 по 13 августа посетители «Острова мечты» — пространства для развлечений и отдыха — смогут посетить 20 атмосферных тематических зон. Насыщенная программа подготовлена на главной сцене фестиваля: здесь свои лучшие номера и мастер-классы покажет более 200 танцоров из Индии и России.

Одной из главных точек притяжения гостей праздника станет Himalaya Relax Zone — пространство для отдыха, йоги и медитации. Здесь все четыре дня в режиме нон-стоп, с 10:00 до 22:00, под живописными разноцветными шатрами будут проходить спортивные практики, лекции по аюрведе и мастер-классы по разным направлениям йоги. В 2023 году преподаватели из 75 школ со всей России проведут занятия для всех возрастов, а также познакомят с философией йоги и ответят на вопросы гостей.

На аллее у фонтанов раскинется большой индийский базар — более 120 киосков с аутентичными товарами. Здесь посетители смогут приобрести специи и натуральную косметику, украшения ручной работы, традиционные сари и предметы мебели из красного дерева. В зоне фуд-корта будет работать более 30 кафе индийской кухни, в которых гости смогут оценить пряные блюда и необычные сочетания специй. Главным гастрономическим открытием фестиваля 2023 года станет популярное в Индии зерно — просо. В интерактивной зоне My India известные шеф-повара поделятся с гостями оригинальными рецептами и секретами приготовления блюд из крупы проса.

Каждый день у посетителей будет возможность посмотреть индийские фильмы: в течение дня — в специализированных тематических шатрах, а после заката — в кинотеатре «Острова мечты» под открытым небом. На большом экране покажут классику Болливуда, а также новинки индийского проката. А 12 августа продет детский шахматный турнир.

Также посетители фестиваля в течение четырех дней смогут вживую увидеть традиционную индийскую церемонию бракосочетания. В этом году в пышном празднестве с танцами, церемониями и обрядами примет участие более 30 пар.

Самым ярким событием «Дня Индии» станет праздник красок Холи, который в этом году будет проходить три дня, с 11 по 13 августа. Все участники смогут приобщиться к торжеству, используя экологичные краски, которые можно приобрести на фестивале. Кульминацией «Дня Индии» станет фестиваль колесниц Ратха-ятра, который состоится 13 августа. Более 100 танцоров в праздничных национальных одеждах провезут по аллее у фонтанов большую колесницу, украшенную яркими цветами и тканями. С колесницы гостям раздадут более 1 т фруктов из разных уголков Индии. Гости фестиваля смогут насладиться зрелищным шествием, которое будет сопровождаться громкими песнями, традиционными танцами и ритмичными мелодиями барабанщиков.

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