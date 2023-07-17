В канадской провинции вспыхнули сильнейшие лесные пожары

Сильнейшие лесные пожары полыхают в канадской провинции Британская Колумбия. Власти объявили этот сезон худшим в стране с точки зрения количества возгораний, передает телеканал «Известия». Канадские экологи выпустили предупреждение о качестве воздуха. Смог от лесных пожаров распространяется на прилегающие к границе штаты США в районах Среднего Запада и Великих озер.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.