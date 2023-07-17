Госдума планирует повысить лимит переводов

Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Такое нововведение освободит граждан от необходимости дополнительно платить комиссию, сообщает телеканал «Известия». В настоящий момент клиенты банков могут перечислять без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей. При операциях выше этой суммы взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода. Максимальный размер комиссии — 1,5 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.