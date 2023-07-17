Инфляция заставила большинство американцев экономить

Американцы массово отказываются от турпоездок из-за инфляции. Рост цен заставляет всё больше граждан проводить отпуск дома, передает телеканал «Известия». Согласно опросу, почти 50% жителей США готовы отказаться от каких-либо поездок, а собравшиеся в отпуск американцы признались, что будут экономить. Отмечается, что самые популярные курорты не вернулись к допандемийным показателям, так как средний чек для путешественников за три года подскочил почти на 10%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.