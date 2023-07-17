Экономист Чирков рассказал о перспективах перевода расчетов в нацвалюты между РФ и Турцией

Экономист Чирков рассказал о перспективах перевода расчетов в нацвалюты между РФ и Турцией

2023-07-17 12:21:25

2023-07-17 12:21:25

2023-07-17 12:21:25

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