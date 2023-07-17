Девочка выпила растворитель в детском саду в Свердловской области

Воспитанница детского сада в Серове Свердловской области выпила растворитель, информирует 17 июля прокуратура по региону.

«На пульт оперативных служб 12 июля 2023 года поступило сообщение от сотрудников станции скорой медицинской помощи о доставлении в больницу трехлетней девочки с диагнозом «отравление растворителем, термический ожог ротовой полости», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, в тот день примерно в 11:00 в раздевалке детского сада девочка открыла шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, взяла бутылку растворителя и отпила из нее.

«Растворитель в шкафчик положила воспитательница в мае текущего года, а именно в период, когда красила игровое оборудование на участке детского сада, где гуляют во время прогулки дети ее группы. Данная информация будет проверена», — уточняется в публикации.

Прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников детсада «на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

В марте текущего года 6-летний мальчик в детсаду в Москве выпил средство для посудомойки. Как сообщил источник «Известий», воспитанник зашел на кухню и решил попить из кружки на столе. В ней находилась жидкость для мытья посуды с щелочью. У ребенка сразу же покраснели губы, он начал махать руками. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.