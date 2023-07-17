Неустановленное заболевание поразило около тысячи жителей деревни в Египте

В Египте в деревне Аль-Алекат к югу от Каира болезнь неизвестного происхождения поразила уже около 1 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил новостной портал Cairo24.

«Сначала человек страдает от состояния усталости и истощения, затем на следующий день у него поднимается температура, наблюдаются потеря аппетита и горечь в горле, а у некоторых — диарея и рвота. И эти симптомы длятся от трех до семи дней», — передает издание.

По сообщению местного жителя, которое приводит издание, впервые заболевание наблюдали в деревне еще в апреле прошлого года, но тогда это были единичные случаи. А за последние несколько дней число заразившихся начало увеличиваться.

В Аль-Алекате считают, что причиной заражения могут быть комары, распространившиеся в районе деревни из-за канализационных бассейнов, или питьевая вода. Как передает портал, жители не один раз звонили чиновникам по поводу этой проблемы, но только после распространения информации в СМИ управление здравоохранения «подтолкнуло медицинские бригады к взятию проб у больных» и другим действиям.

В настоящий момент «неясность болезни посеяла среди жителей состояние паники и страха», некоторые рассматривают возможность покинуть деревню, чтобы защитить собственные семьи от распространяющейся болезни.

Ранее, 17 марта, африканское издание Mwananchi сообщило о гибели пяти человек из-за неизвестного инфекционного заболевания в Танзании. Тогда уточнялось, что еще двое заболевших находятся в больнице.

В свою очередь, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков высказал мнение, что симптомы, выявленные у людей на северо-западе Танзании, похожи на паразитарные заболевания или на геморрагическую лихорадку.