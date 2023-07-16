Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Японии
В Японии проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Международные соревнования в Фукуоке продлятся до 30 июля. Участники разыграют 75 комплектов наград в шести видах спорта. В программе соревнований прыжки в воду, синхронное плавание, хай-дайвинг, водное поло. Российские мастера до соревнований в Японии не допущены. За сборную Франции выступит чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова.
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