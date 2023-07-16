Водное шоу прошло в Турции

В Стамбуле организовали водное шоу ко Дню демократии. Представление на воде провело главное управление по береговой безопасности Турции, передает телеканал «Известия». Семь лет назад граждане республики предотвратили попытку государственного переворота. В 2016 году президент Турции объявил День демократии и национального единства официальным праздником.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.