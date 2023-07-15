За акулами на пляжах в Нью-Йорке будут следить с воздуха
За пляжами в Нью-Йорке будут следить около 60 дронов. Наблюдение установят за берегами Лонг-Айленда и округа Уэстчестер. По информации «Нью-Йорк Пост», меры связаны с недавними нападениями акул на отдыхающих, таких случаев было пять. Дроны помогут с воздуха обнаружить хищников в воде. Беспилотники будут дежурить с интервалами три раза в день, передает телеканал «Известия». К концу этой недели у побережья Лонг-Айленда заметили 13 акул. Хищников у пляжей стало больше из-за большого количества рыбы.
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