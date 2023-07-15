Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по зарплате среди спортсменов. По подсчетам Книги рекордов Гиннесса, с мая 2022 года по май 2023-го португальский футболист заработал $136 млн, передает телеканал «Известия». Роналду обошел аргентинца Лионеля Месси, который удерживал рекорд в $130 млн. Криштиану стал самым дорогим спортсменом мира третий раз за свою карьеру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.