Массовый митинг прошел во Франции

Сотни мигрантов вышли с протестом на улицы Парижа. Люди требовали равных условий труда и прав, передает телеканал «Известия». Мигранты прошли по улицам с транспарантами, скандируя лозунги. Акция состоялась в день Национального праздника федерации и единства Франции. Сотни мигрантов вышли с протестом на улицы Парижа. Люди требовали равных условий труда и прав. Мигранты прошли по улицам с транспарантами, скандируя лозунги.

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