Россияне массово интересуются инвестициями в зарубежную недвижимость

Количество заявок на покупку недвижимости в других странах в 2023 году выросло на 38%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«На фоне относительно низкой динамики роста цен на российском рынке недвижимости частные инвесторы всё чаще стали интересоваться покупкой квартир в других странах — в большинстве случаев для дальнейшей перепродажи на этапе роста стоимости или для сдачи в аренду», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, самая большая доля заявок на инвестиции в недвижимость Дубая — за первое полугодие их было 47%, в прошлом году их доля была на уровне 37%. В абсолютных же значениях количество заявок от российских инвесторов выросло на 76%. На втором месте — Турция: доля заявок на покупку недвижимости в этой стране в первом полугодии составила 28%. А по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 41%, рассказал эксперт.

На третьем месте — Северный Кипр, недвижимостью в этой стране интересовались 10,5% инвесторов, по сравнению с прошлым годом оно выросло почти в два раза. Также в числе топовых направлений Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Таиланд, Армения и Узбекистан, сообщил он.

«На фоне высокого потока туристов в эти страны часть покупок недвижимости производится с целью будущей сдачи в аренду и получения пассивного дохода, в других случаях инвесторы рассчитывают получить прибыль после перепродажи на этапе роста цены», — добавил Иванов.

В начале июля директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что за последний месяц средняя стоимость 1 кв. м новостроек по РФ снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми, Казани, Краснодаре и Тюмени.