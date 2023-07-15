Реклама
Прямой эфир
Общество
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
Недвижимость
Россияне массово интересуются инвестициями в зарубежную недвижимость
Армия
ВС РФ примут участие в китайских военных учениях «Север. Взаимодействие – 2023»
Мир
Глава МИД Германии призналась в ежедневной работе над миром на Украине
Общество
Почти 400 тыс. граждан прошли диспансеризацию в новых регионах РФ
Мир
Вице-президент США Харрис по ошибке предложила сократить население
Мир
Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины
Общество
Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон
Мир
Владельцы затонувшего батискафа «Титан» исчезли из соцсетей
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Мир
Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне

Россияне массово интересуются инвестициями в зарубежную недвижимость

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество заявок на покупку недвижимости в других странах в 2023 году выросло на 38%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«На фоне относительно низкой динамики роста цен на российском рынке недвижимости частные инвесторы всё чаще стали интересоваться покупкой квартир в других странах — в большинстве случаев для дальнейшей перепродажи на этапе роста стоимости или для сдачи в аренду», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, самая большая доля заявок на инвестиции в недвижимость Дубая — за первое полугодие их было 47%, в прошлом году их доля была на уровне 37%. В абсолютных же значениях количество заявок от российских инвесторов выросло на 76%. На втором месте — Турция: доля заявок на покупку недвижимости в этой стране в первом полугодии составила 28%. А по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 41%, рассказал эксперт.

На третьем месте — Северный Кипр, недвижимостью в этой стране интересовались 10,5% инвесторов, по сравнению с прошлым годом оно выросло почти в два раза. Также в числе топовых направлений Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Таиланд, Армения и Узбекистан, сообщил он.

«На фоне высокого потока туристов в эти страны часть покупок недвижимости производится с целью будущей сдачи в аренду и получения пассивного дохода, в других случаях инвесторы рассчитывают получить прибыль после перепродажи на этапе роста цены», — добавил Иванов.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

В начале июля директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил «Известиям», что за последний месяц средняя стоимость 1 кв. м новостроек по РФ снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года. Среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве, Перми, Казани, Краснодаре и Тюмени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023