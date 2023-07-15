«Руднево положило начало развитию новой отрасли промышленности»

На прошедшей в Екатеринурге международной промышленной выставке «Иннопром» особое место занимали инновационные решения и технические новинки, созданные в столице. Беспилотная авиация из Москвы стала для многих наблюдателей главным сюрпризом выставки. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский рассказал «Известиям» о том, как идет работа по интенсификации экономического развития столичного региона, о новом индустриальном парке «Руднево» и особенностях разработки и производства беспилотной авиации.

— В чем особенность индустриального парка «Руднево», ставшего шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва»?

— Сейчас в стране не найти аналогичной площадки с такими же темпами строительства и столь интенсивной динамикой ввода новых производств. Первые 120 тысяч квадратных метром производственных площадей мы ввели в Руднево в прошлом году, в этом продолжаем активное строительство. К 2025 году планируем расширить площадь до почти 800 тысяч квадратов. На этой площадке уже сформирован Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Уже около десяти компаний либо начали производство, либо готовятся к его запуску в рамках работы центра.

Сейчас мы создаем там Центр коллективного пользования, летно-испытательный комплекс, которыми будут пользоваться не только резиденты «Руднево», но и все производители в этой области, работающие как на территории города, так и за его пределами.

Отмечу, что еще полтора-два года назад большинство предприятий этой сферы, что называется, работали «в гаражах» без понятных стандартов. То, что сейчас сделано в «Руднево», положит начало созданию новой отрасли промышленности — производства беспилотных машин, причем производства в промышленных масштабах. А это сейчас особенно необходимо как для гражданской, так и для военной экономики.

— Над разработкой какого типа беспилотников работают компании в Руднево?

— Беспилотники очень разные. Это и аппараты вертикального взлета, и горизонтального взлета, это октокоптеры и квадрокопетры, вертолеты, самолеты. На выставке «Иннопром» мы презентовали первый образец вертолета вертикального взлета с водородным двигателем. Он уникален, потому что на водороде пока никто в мире не летает. Может провести в воздухе около четырех часов без посадки. Сейчас разработчики пытаются увеличить эту возможность. Вот такие уникальные образцы сейчас производятся на территории нашей особой экономической зоны. Мы надеемся, что скоро они станут серийными.

— Кто сегодня основные заказчики отечественных гражданских беспилотников? В каких сферах они востребованы?

— В первую очередь, активно их используют крупные корпорации, такие как нефтедобывающие компании, которые с помощью беспилотников проводят мониторинг трубопроводов, месторождений. Это логистические компании, организации, работающие в условиях Крайнего Севера, где использование пилотной авиации и других видов транспорта затруднительно.

Кроме того, это органы власти и их подведомственных организации. Например, мы достаточно давно используем беспилотники в столице. В 2019 году мы запустили проект по исследованию территорий города на предмет возможных нарушений и недостатков в сфере имущественно-земельных отношений. Значительно сэкономив человеческий ресурс с помощью БАС, мы провели полную инвентаризацию территории города и гораздо быстрее выявили различные проблемы. Где это эффективно, БАС надо использовать.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— В какой поддержке сейчас нуждается сфера производства БАС? Что делается для ее развития?

— Главные направления поддержки отрасли беспилотной авиации заложены в поручениях президента, которые сейчас активно реализуются. Федеральное правительство формирует соответствующий национальный проект. Главная задача — создание спроса на продукцию БАС. Поэтому сейчас активно идет формирование плана государственного гражданского заказа. Различные ведомства должны оценить, насколько эффективно могут использоваться беспилотники в их непосредственной деятельности.

— Недавно также была утверждена стратегия развития беспилотной авиации в стране, в чем вы видите ее основные задачи?

— Стратегия развития беспилотной авиации — это как раз результат работы над одним из ключевых пунктов поручений президента. Важный раздел стратегии — создание региональных научно-практических центров по развитию БАС. Федеральный центр на базе «Руднево» станет опорным, это зафиксировано в стратегии. Такие же центры мы планируем создавать в регионах. Они должны стать точками притяжения производителей и эксплуатантов БАС.

Для нас очень важно, чтобы развитие отрасли беспилотной авиации шло планомерно и равномерно по всей стране. Если мы ставим перед собой задачу (а мы ее ставим) конкурировать на равных с другими странами в производстве беспилотников, то без сильной региональной сети мы этого сделать не сможем. Поэтому стратегия содержит в себе большой блок, описывающий роль и значимость региональных научно-производственных центров, и важные для нас блоки — подготовки кадров и безопасности движения.

— Помимо производителей беспилотников, какие предприятия сейчас работают на территории «Руднево»?

— Это предприятия, связанные производством медицинских изделий, различной высокотехнологичной продукции. А также предприятия «материнских» отраслей, которые ключевым образом влияют на другие отрасли: речь о приборо- и станкостроение. Традиционно мы станки закупали за рубежом. Сейчас близки к тому, чтобы вкладываться и создавать собственную отрасль станкостроения, поэтому на такие предприятия мы обращаем особое внимание и, конечно, с готовностью присваиваем им статус резидента нашей особой экономической зоны.

— В Руднево в ближайшие годы будут созданы тысячи рабочих мест. Получится ли их качественно укомплектовать, хватит ли кадров?

— Кадровый вопрос — ключевой для промышленности. Раньше было модно учиться на экономистов и юристов, а не на инженеров. Но сейчас тренд меняется. Наши главные технические вузы, такие как Бауманка, Станкин, МИФИ, МФТИ без студентов не остаются, конкурс сумасшедший на инженерные специальности, так что задел в части подготовки кадров есть. Но мы понимаем, что инженеры для промышленности нужны не через пять лет, они нужны здесь и сейчас. Поэтому мы активно работаем с Департаментом образования Москвы в области модернизации системы средне-профессионального образования. Серьезную работу провели по переориентации системы городских колледжей на промышленность. Во многом промышленные предприятия сейчас и формируют заказ на специальности, по которым готовят в этих колледжах.

Так, при поддержке города с начала года на работу в столичные производственные компании устроились свыше 700 специалистов. Еще более 1,2 тысячи студентов колледжей проходят практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.