Режиссер «Титаника» снимет сериал про затонувший в Атлантике батискаф «Титан»

Джеймс Кэмерон снимет сериал о гибели батискафа «Титан». По данным The Sun, знаменитый режиссер уже начал переговоры с одним из стриминговых сервисов. Кэмерону обещают предоставить неограниченный бюджет на исследования, передает телеканал «Известия». Главную роль может сыграть Мэтт Дэймон. Батискаф затонул 18 июня в районе гибели «Титаника». Корпус аппарата не выдержал давления и взорвался.

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