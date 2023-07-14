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Режиссер «Титаника» снимет сериал про затонувший в Атлантике батискаф «Титан»

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Джеймс Кэмерон снимет сериал о гибели батискафа «Титан». По данным The Sun, знаменитый режиссер уже начал переговоры с одним из стриминговых сервисов. Кэмерону обещают предоставить неограниченный бюджет на исследования, передает телеканал «Известия». Главную роль может сыграть Мэтт Дэймон. Батискаф затонул 18 июня в районе гибели «Титаника». Корпус аппарата не выдержал давления и взорвался.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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