Транссибирской магистрали исполнилось 120 лет

120 лет назад состоялся запуск Транссибирской магистрали. Протяженность Великого Сибирского пути — 9288,2 км. Железнодорожное полотно проходит по территории Европы и Азии. Магистраль объединяет 20 субъектов РФ и 87 городов, передает телеканал «Известия». Мосты и путепроводы Транссиба пересекают 20 крупных рек, среди которых Волга, Иртыш, Обь и Амур. Великий Сибирский путь начинается на Ярославском вокзале в Москве. Конечный пункт дороги — ж/д вокзал во Владивостоке. Время в пути на скором поезде составляет семь суток.

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