В ОАЭ увеличат количество электромобилей до 50%

Министр энергетики Сухейль аль-Мазруи заявил, что в ОАЭ к 2050 году увеличат долю электромобилей до 50%. Такая политика поможет переходу к использованию зеленой системы транспорта. Выбросов углерода в атмосферу станет меньше на 10 млн т уже к 2050 году, передает телеканал «Известия». Энергопотребление государства в сфере транспорта сократится на 40%. Сейчас порядка 20% автопарка государственных учреждений ОАЭ приходится на электромобили.

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