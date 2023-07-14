Гильдия актеров США присоединится к массовым забастовкам

Профсоюз актеров США присоединился к забастовке. Сценаристы Голливуда уже остановили свою работу. На протест выйдут 160 тыс. сотрудников гильдии. Актеры в США не договорились об улучшении условий труда. Требованием гильдии является повышение оплаты труда, передает телеканал «Известия». Люди просят соцгарантий и защиты прав представителей индустрии. Из-за возможностей искусственного интеллекта люди могут остаться без работы. Срок действия контрактов с сотрудниками истек без достижения соглашения. Комитет профсоюза проголосовал за проведение забастовки. Протест поддержали актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

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