Дикие выдры нападают на отдыхающих в Калифорнии

Reuters: в Калифорнии на видео попало, как выдра отнимает доски у серферов и сама же плавает на них. Люди в панике бросают свои снаряжения и плывут к берегу, передает телеканал «Известия». Случаи нападения происходят у побережья Санта-Крус. Местные власти повесили табличку с предупреждением: «На вас может напасть агрессивная выдра»

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.