Урбанистические герои: как предприниматели помогают городской среде

Чем живет сегодня малый и средний бизнес, какой образ сформировался у предпринимателей в обществе и нужно ли его менять, как направить энергию бизнеса в улучшение жизни российских городов и как потом измерить его вклад. Об этом и многом другом дискутировали участники конференции «Герои городов: предприниматели новой волны» в Школе управления «Сколково». Отдельным пунктом мероприятия стало подведение итогов первого этапа новой бизнес—премии «Герои Городов», учрежденной в этом году впервые корпорацией ВЭБ.РФ и АНО «Московский урбанистический форум». О том, что дает бизнес городской среде и что ему для этого необходимо, читайте в материале «Известий».

Участники встречи обсудили ключевые вопросы актуального состояния отечественного предпринимательства. Значимость малого и среднего бизнеса для развития экономики России постоянно подчеркивается на самых разных уровнях. И особенно важна его роль в городах, где живут почти три четверти россиян.

Словом и делом

В мае этого года президент РФ Владимир Путин предложил разработать стандарт социального капитала бизнеса. По словам главы государства, «будет правильным включить в этот стандарт стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач».

Благодаря такому стандарту государство и регионы получат дополнительные механизмы сотрудничества с предпринимателями. Одним из участников разработки стандарта по поручению президента стал ВЭБ.РФ, который ведет множество проектов, поддерживающих социально ответственный малый и средний бизнес.

Как отметил во время дискуссии в Сколково главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, «мы институт развития, наша миссия — инвестировать в то, что повышает качество жизни российской семьи».

Vox populi

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян позитивно относятся к бизнесменам. И если в среднем это 92% опрошенных, то в группе молодежи от 18 до 24 лет, этот показатель приближается к максимальному — 99% респондентов. С 2009 года он вырос на 13 процентных пунктов, а количество тех, кто негативно относится к предпринимателям, упало за последние годы с 13% до 4%.

Не имеет значения ни пол, ни уровень образования, а вот медиапредпочтения оказались значимым фактором восприятия. Так, активным пользователям интернета представители малого и среднего бизнеса нравятся чаще (98%), чем любителям телевизора (84%). Имеет значение и личный опыт. Среди тех, у кого есть знакомые бизнесмены, им симпатизируют 96%. Среди не имеющих такого опыта этот показатель равен 86%. Такие наблюдения подтверждает и ВЦИОМ, по данным которого 27% россиян хотят быть предпринимателями.

Перемены в отношении общества к бизнесу отмечают не только социологи.

«На вопрос, кем бы вы хотели быть, в таких городах, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, четко отвечают — предпринимателями. Мне кажется, это довольно серьезная перемена в восприятии общества, потому что предприниматели — это созидатели в первую очередь. И это важный аспект», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Как он отметил, совмещение статистических и опросных данных позволяет Индексу ВЭБ.РФ комплексно оценивать жизнь в городах с учетом мнения самих горожан

«Сегодня пользователями нашего инструмента уже является ряд компаний и ведомств. РУСАЛ оценивает влияние компании на жизнь людей в городах присутствия. Аналогично его использовали Леруа Мерлен, Сбер, с которым мы сейчас реализуем совместный инструмент для анализа устойчивого развития городов. Кроме того, Индекс стал основой для ряда исследований в сфере городского развития: по креативному потенциалу, по патентной активности, миграции молодых кадров. Параллельно с ЦЭМИ РАН прорабатываем создание агент-ориентированной модели на базе Индекса ВЭБ.РФ. Это позволит нам математически смоделировать и спрогнозировать изменение качества жизни», — сказал Андрей Самохин.

Новые созидатели

Во время прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что роль бизнеса не ограничивается только экономической сферой.

— Президент уже больше года говорит о предпринимателях как о созидателях, показывает их значимость. Нам надо воспитывать и культивировать особое отношение к предпринимателям, которые действительно могут принести другое качество жизни. Нам надо показывать их как героев, — подчеркнул Шувалов.

О социальной роли бизнеса, которую невозможно переоценить, о новых героях и их влиянии на качество жизни в российских городах говорили и участники дискуссии в Сколково, приводили цифры и факты, и жизненные — очень показательные — примеры. Запрос от общества на социальную активность бизнеса есть, но и сами предприниматели, по словам экспертов, стали понимать, что инвестиции в развитие городов — это инвестиции в развитие их бизнеса.

Как отмечает ректор Школы управления «Сколково» Александр Ким, предпринимателям более чем свойственно думать не только о собственном бизнесе, но и о пространстве вокруг.

— Это улица с двусторонним движением. Конечно, со стороны государства должно быть движение по созданию среды и инфраструктуры, в которой могут оперировать предприниматели, — отметил Ким, — а с другой стороны, предприниматели совершенно точно думают про облик города, потому что они там живут, это их среда.

И если, по словам эксперта, первым делом предприниматели решают свои насущные бизнес-задачи, то вторым шагом становится обращение к окружающему пространству, «потому что никому не нравится жить в плохих условиях».

Ким подчеркнул, что важное качество для предпринимателя — это креативность, умение расширить собственный горизонт, найти новые подходы и новое видение.

Премия для героев

Для тех, кто создает не только собственный бизнес, но и новое качество жизни в своих городах в этом году по инициативе ВЭБ.РФ учреждена бизнес-премия «Герои Городов». Ее цель — найти и поощрить те проекты, которые значительно улучшили жизни горожан и развитие городов, в которых бизнес работает. Заявки на участие в премии подали предприниматели из 130 городов России, в том числе — из новых регионов. Премия реализуется совместно с Московским урбанистическим форумом, при поддержке Минэкономразвития, нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», VK, Корпорации МСП, Развивай.рф, Школы управления «Сколково» и центров «Мой бизнес».

Организаторов премии еще на этапе подачи заявок ждали сюрпризы. Так, к примеру, совершенно неожиданным лидером по числу заявленных проектов стал относительно небольшой город Волжский. По словам, руководителя аналитического центра АНО «Московский урбанистический форум» Виктории Мальцевой, ждали, что проявят себя те города, в которых работает наибольшее количество предприятий среднего и малого бизнеса на тысячу жителей — Екатеринбург, Новосибирск и Казань. А лидерами стали «темные лошадки»: Волжский и Вологда — 23 и 14 заявок соответственно.

— Это показатель того, как город работает с бизнесом и насколько налажен контакт у города с бизнесом, насколько есть доверие, — резюмирует Мальцева.

Москва и Санкт-Петербург как мегаполисы не имеют права участвовать в конкурсе, но все равно заявки от них поступают. И участники дискуссии в Сколково посчитали справедливым обсудить в будущем возможность выделения отдельной номинации для предпринимателей из двух российских столиц.

Премия предполагает десять номинаций, за два дня до окончания приема заявок по их количеству лидировали номинации «Гостеприимство» (65 проектов), «Образование» (60 проектов), «Городская среда» (46 проектов).

От каждого по возможностям

В России малым и средним предпринимательством занимаются шесть с четвертью миллионов человек, а каждый третий работающий по найму трудоустроен именно в этой сфере. И, конечно, один из весомых вкладов бизнеса в жизнь городов, где предприниматели развивают свое дело — это создание рабочих мест. Но места важно не только создать, надо привлечь на них людей, а для этого нужно, чтобы не было оттока молодежи из городов. И это, по мнению, участников дискуссии также процессы взаимосвязанные: малый и средний бизнес создает своими проектами инфраструктуру, в которой нуждаются горожане, открывая кафе, салоны красоты, детские центры и так далее, а это, в свою очередь, повышает качество жизни и влияет на желание остаться в городе, а не искать лучшей жизни в другом месте.

— Недооценивать городскую среду не стоит, она один из важных факторов удержания молодых и перспективных, — подчеркнул Андрей Самохин.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина продолжила в рамках дискуссии мысль о тесной взаимосвязи процессов в городской среде и бизнесе.

— У нас есть нацпроект «Жилье и городская среда» по благоустройству городов. Люди сами решают, какие территории будут реконструироваться, — рассказала эксперт. — И вокруг этих обновленных территорий, а это парковые зоны, набережные, вырастает в том числе и малый бизнес. То есть изменение в городах по желанию их жителей позволяет вырастить малый бизнес, дать толчок торговым точкам, пунктам проката и так далее, развивая среду и развивая таким образом малый бизнес.

По словам участников конференции, сам факт наличия малого и среднего бизнеса в городе уже может влиять на улучшение жизни. Например, большое количество различных коммерческих организаций на первых этажах многоквартирных домов ведет к снижению количества преступлений.

А бизнесу по потребностям

Малый и средний бизнес в теории способен быстрее адаптироваться к изменениям. Но важно суметь не упустить появляющиеся возможности: воспользоваться государственной поддержкой, льготами, получить бизнес-образование. А такие возможности у российского малого и среднего бизнеса есть.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» российскому бизнесу предлагаются различные меры финансовой и нефинансовой поддержки: льготы, кредиты, гранты, участие в выставках и мероприятиях, бесплатная помощь в выстраивании маркетинговых программ.

Эксперты отмечают, что чаще всего предприниматели обращаются за поддержкой при организации маркетинговой кампании.

— Потому что зачастую для малого и среднего бизнеса довольно сложно выйти на рынок или расширить свою клиентскую базу, — отметила София Малявина.

Еще одна важная потребность бизнеса — это налаженное и позитивное взаимодействие с местными органами власти. Об этом говорил еще один участник дискуссии, основатель платформы по поиску работы для школьников и студентов TRIXTER Эдуард Чечерин:

— В одном из дальневосточных городов предприниматель за свой счет починил дорогу, получил штраф и чуть не сел в тюрьму. До тех пор, пока такое будет продолжаться, желание малого бизнеса что-то делать, будет крайне низким. А если местные власти открыты для того, чтобы предприниматели пришли и сделали, если дают такую возможность, то они придут и сделают дешево быстро и очень эффективно.