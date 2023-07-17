Отрицательный успех

Европейский союз провел второй раунд совместных закупок газа в рамках Энергетической платформы. Если первый раунд привлек на 0,7 млрд куб. м газа меньше, чем запрашивали покупатели, то второй отстал от заявленных целей на 4 млрд куб. м. Российским поставщикам запрещено участвовать в торгах. Впрочем, они туда и не рвутся.

ЕС давно вынашивал идею о проведении совместных закупок газа. Первые намеки появились несколько лет назад, когда стало ясно, что идея «Евросоюз — рынок покупателя» не работает. Но так как эта идея лежит в основе значительной части реформ европейского газового рынка, которые реализуются уже более 14 лет, отказываться от нее нет никакой возможности, по крайней мере без заметных политических последствий.

Предметная работа над созданием механизма совместных закупок началась осенью прошлого года, а законодательное оформление он получил в ‎декабре ‎2022-го в рамках ‎«Регламента‏ ‎солидарности». Новый‏ ‎механизм, позволяющий ‎агрегировать ‎спрос ‎и‏ ‎проводить ‎совместные‏ ‎закупки‏ ‎газа ‎на ‎европейском ‎уровне, назвали ‎с выдумкой AggregateEU.

Первая совместная закупка прошла в мае 2023 года. В ней имели право участвовать покупатели не только из Евросоюза, но и из стран энергетического сообщества Юго-Восточной Европы (к примеру, с Украины, чем воспользовалась компания «Нафтогаз»). Продавцы могут быть как из ЕС, так и из-за его пределов, если только они не связаны с Россией.

По итогам первого тендера замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил: «Это ‎не ‎что‏ ‎иное,‏ ‎как‏ ‎выдающийся ‎успех.‏ ‎Это ‎показывает,‏ ‎что ‎мы‏ ‎были‏ ‎правы, ‎объединив ‎наши‏ ‎потребности, ‎используя ‎коллективную ‎силу‏ ‎притяжения ‎Европы‏ ‎и‏ ‎работая ‎вместе, ‎чтобы ‎заполнить ‎наши ‎газовые ‎хранилища ‎к‏ ‎следующей ‎зиме». Многие СМИ также понесли известие о небывалом успехе системы совместных закупок газа: покупатели подали заявки на 11,6 млрд куб. м, а продавцы предложили 13,4 млрд куб. м.

Кто посмеет усомниться в успехе при таких вводных? Наверное, никто. Но если мы добавим сроки поставки и, самое главное, отобранные объемы, то успех быстро превратится в свою противоположность.

Из заявленных поставщиками 13,4 млрд куб. м удалось отобрать 10,9 млрд куб. м — на 0,7 млрд куб. м меньше, чем требовалось покупателям, притом что этот объем ‎будет поставляться с‏ ‎июня ‎2023‏ ‎по‏ ‎май ‎2024 ‎года включительно (менее 1 млрд куб. м в месяц). Для понимания масштабов: в 2022-м после небывалого обвала спрос на газ в ЕС составил порядка 355 млрд куб. м. Но натужной радости Еврокомиссии этот факт никак не мешал.

Представители ЕК охотно рассказывали про «историческую веху», коллективный экономический вес Евросоюза и борьбу с высокой ценой газа. Одновременно они начали подкручивать и допиливать «эффективно сработавший» механизм совместных закупок. Так, был упрощен доступ промышленным предприятиям и учтены их замечания о сроках поставок голубого топлива (к примеру, фактор отопительного сезона). Второй тендер, который проводили с 7 по 10 июля, охватывал более продолжительный срок поставки — с августа 2023 по март 2025 годов.

Так как первый опыт, по словам Мароша Шефчовича, был «замечательно успешным» и «превзошел ожидания», то второй после всех доработок должен был обернуться чем-то совсем уж невероятным. Так и получилось.

Как и положено, Еврокомиссия пришла в восторг уже на стадии подачи заявок покупателей на второй тендер. Они запросили 15,92 млрд куб. м. Марош Шефчович, по всей видимости, хорошо учился в начальной школе, поэтому он мастерски заметил, что 15,92 больше, чем 11,6, а значит, во время второго раунда запрошено больше газа! Не хотелось бы расстраивать, но придется.

Первая совместная закупка проводилась на 12 месяцев, то есть покупатели подали заявки примерно на 1 млрд куб. м в месяц. А вторая закупка проводилась на 20 месяцев, и покупатели запросили меньше — 0,8 млрд куб. м в месяц. Но можно было бы отбросить эти подсчеты как банальные придирки к успешным управленцам, которые запустили эффективный механизм, если бы не результаты тендера.

С опозданием на три дня после завершения второго раунда совместных закупок Марош Шефчович снова продемонстрировал свои глубокие знания, которые он почерпнул в начальной школе, и отчитался об успехе: «Механизм AggregatEU отобрал наиболее привлекательные предложения, соответствующие требованиям клиентов, общий согласованный объем составил 12 млрд куб. м. Этот результат превышает уровень согласованного объема в первом раунде более чем на 1 млрд куб. м».

«Но постойте! — скажет внимательный читатель. — Причем тут сравнения с первым раундом, если сейчас покупатели запрашивали почти 16 млрд куб. м?!» И этот внимательный читатель будет чрезвычайно прав в своем удивлении. Более того, хотя покупатели запросили 15,92 млрд куб. м, поставщики предложили только 15,19 млрд куб. м, и то из этого объема удалось отобрать всего 12 млрд куб. м — на 4 млрд куб. м меньше, чем требовалось.

Второй раунд совместных закупок, на который должны были, толкая друг друга локтями, прибежать новые поставщики, привлеченные коллективным экономическим весом Евросоюза, нельзя назвать полным провалом. Но его итог оказался далек от и без того скромного результата, на который рассчитывали организаторы. Они хотели привлечь 0,8 млн куб. м в месяц, а удалось — 0,6 млн куб. м в месяц.

На текущий год заявлено еще три раунда совместных закупок. Но, учитывая наметившуюся динамику, без российских поставщиков проходят они так себе. Впрочем, не факт, что им этот механизм был бы интересен. А коллективный экономический вес Евросоюза новых продавцов привлечь не смог. Сейчас механизм совместных закупок служил лишь способом перераспределения уже присутствующих на рынке ЕС объемов.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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