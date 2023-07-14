Десять мостов приведут в нормативное состояние в Ульяновской области
В 2023 году в Ульяновской области приведут в порядок десять мостов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонт ведется в Старомайском, Мелекесском, Николаевском, Радищевском, Сурском, Новоспасском, Павловском и Карсунском районах. Об этом сообщает Ulpravda.ru. На переправе через реку Красную в селе Татарское Урайкино работы завершены на 35%. Специалисты обновляют балки пролетных строений и устраивают откосы. На мосту через реку Букаву у села Сосновка работы выполнены примерно на 30%. Рабочие ведут армирование накладной плиты пролетного строения.
В селах Малая Кандала и Алейкино ремонт завершен на 28%. У села Старый Письмирь мост отремонтирован на 27%. В селе Сухая Терешка обновление моста выполнили на 20%. У села Ивановка на мосту через реку Ломовку демонтировали балки пролетных строений, ремонт выполнен на 27%.
Общая протяженность объектов составляет больше 317 пог. м.