В России учреждена Национальная премия в области будущих технологий «Вызов»

В рамках проходящего в Москве с 9 по 14 июля Форума будущих технологий учреждена ежегодная Национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Об этом рассказали в пресс-службе Газпромбанка, который стал соучредителем премии.

Прием заявок продлится до 14 сентября. Победителей объявят в декабре.

Премия приурочена к десятилетию науки и технологий. Ее цель — отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, которые могут оказать влияние на современную науку и изменить жизнь людей.

Награда, а также 10 млн рублей будут вручаться российским ученым и разработчикам перспективных технологий в номинациях «Ученый года», «Инженерное решение», «Перспектива» и «Прорыв».

Зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс выразил уверенность в том, что премия «позволит не только отметить заслуги ученых, инженеров и разработчиков, но и поспособствует популяризации науки по всей России». «Задача найти и поддержать будущие прорывы с самых первых дней является стратегически важной для любой страны, нацеленной в будущее. Уверен, что премия станет важным элементом ее решения», — добавил Зауэрс.

Президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» (организатор премии) Леонид Шляховер подчеркнул, что общественное признание — это важнейшее условие как для развития карьеры ученого, так и для технологического прогресса человечества. По словам Шляховера, Национальная премия в области будущих технологий является «вызовом сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве».

Первый форум будущих технологий прошел в Москве с 9 по 14 июля. На мероприятие собрались ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, экспертов и представителей бизнеса, работающих над созданием и внедрением решений на основе квантовых технологий. В прошедшем накануне пленарном заседании принял участие президент РФ Владимир Путин.