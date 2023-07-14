Поляну с краснокнижными орхидеями обнаружили в Забайкалье

Поляну с краснокнижными орхидеями обнаружили в Газимуро-Заводском районе Забайкалья во время исследований местности, сообщает пресс-служба института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук.

«‎В непосредственной близости друг от друга отмечены башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, башмачок капельный и гибридный вид — башмачок вздутоцветковый»‎, — рассказали в пресс-службе ИА ChitaMedia.

Как отметили в РАН, все орхидеи представлены достаточно крупными жизнеспособными популяциями. При этом для популяций отсутствуют значимые угрозы, поскольку антропогенное воздействие на данной территории незначительное.

Ученые предполагают, что также на территории Газимуро-Заводского района может быть замечен башмачок шаньсийский, который занесен в Красную книгу. Это растение обитает на ограниченном ареале у самой границы с Китаем.

Ранее сообщалось, что в Орловской области увидели исчезнувшую 30 лет назад орхидею — пальцеголовник длиннолистный.