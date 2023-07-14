Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен проигнорировал вопросы о возможности встречи с Лавровым
Мир
Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске
Мир
Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Спорт
Седьмой этап ралли «Шелковый путь» связал Саратов и Волгоград
Происшествия
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на УЭХК
Армия
Марочко заявил о взятии ВС РФ под контроль части Новоселовского в ЛНР
Общество
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху
Общество
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
Происшествия
Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове
Экономика
Отечественные вина заняли большую часть винных полок в торговых сетях
Мир
Лавров и другие участники саммита АСЕАН оделись в национальные рубашки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Армия
Два российских корвета вернулись во Владивосток после выполнения задач в АТР

Блинкен на Саммите АСЕАН

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023