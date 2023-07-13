Организаторов подпольных казино в Крыму приговорили к условным срокам

В Симферополе Центральный районный суд вынес решение по делам в отношении девяти жителей Крыма, Марий Эл и Чувашии, которых обвиняли в незаконной организации и проведении азартных игр на полуострове. Все они получили различные условные сроки, от одного до трех лет, и должны выплатить штраф.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональную прокуратуру уточняет, что суд установил, что злоумышленники подыскали четыре помещения в Симферополе и Ялте для проведения азартных игр, закупили более 70 единиц игрового оборудования. Их доход в результате этой деятельности оценили в сумму, превышающую 32 млн рублей.

Незаконная деятельность группы была пресечена полицией в марте 2023 года. Игровые автоматы у них изъяли.

Общая сумма штрафов, назначенных обвиняемым, превысила 1 млн рублей. Также по иску прокуратуры суд взыскал с них ущерб, причиненный незаконными деяниями.