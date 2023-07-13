«Современник» отменил спектакли с участием актрисы Нееловой

Театр «Современник» отменил спектакли с участием народной артистки Марины Нееловой из-за ее болезни. Об этом сообщили в дирекции театра в четверг, 13 июля.

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с ее участием отменены», — сказали в «Современнике» агентству «РИА Новости».

При этом директор «Современника» Юрий Кравец в комментарии ТАСС опроверг данные о госпитализации актрисы.

«Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома», — сказал он.

Ранее в этот день появилась информация, что артистку экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360».

Марине Нееловой 76 лет, в «Современнике» прошла большая часть ее творческой жизни, передает RT.

Артистка известна по ролям в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна», «Старая, старая сказка», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева».