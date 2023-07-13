Карта спецоперации на Украине 13 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с моря по местам хранения боеприпасов ВСУ, все объекты поражены.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 90 военнослужащих, здесь отражено три атаки. Также войска РФ пресекли попытки атак ВСУ в направлении Ровнополя и Новодонецкого в ДНР.

ВС РФ отразили 16 атак на донецком направлении, потери ВСУ составили до 480 бойцов. На херсонском направлении уничтожено до 70 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Войска РФ поразили скопление живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток в Запорожской области. На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки более 180 бойцов, танк и британскую самоходку AS-90.