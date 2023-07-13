Шведские стены

Санкции, которые вводят в мировом спорте против России, давно уже никого не удивляют. Но в шведском хоккее решили пойти еще дальше и сочинили запрет, который касается своих игроков. «Юргорден», «Брюнэс» и «Фрелунда» приняли пожизненное решение не подписывать хоккеистов, которые продолжали играть после начала спецоперации на Украине. Этот запрет касается и тренеров, и менеджеров, и другого персонала. При этом игроки из Швеции продолжают подписывать контракты в НХЛ.

Интересно, что за «Брюнэс» выступает финский вратарь Юхо Олкинуора, который провел последний матч в КХЛ 1 марта 2022 года, а за «Фрелунду» — его коллега по амплуа Ларс Юханссон, который отыграл 16 матчей в плей-офф за СКА после начала СВО. Коснутся ли новые правила действующих хоккеистов клуба или в дело опять вступят двойные стандарты «вы не понимаете, это другое»?

Подобными действиями шведские клубы могут только сподвигнуть новую волну отъезда своих хоккеистов в КХЛ. Например, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА Адам Рейдеборн был не прочь остаться в России, но не смог договориться об условиях контракта с «Салаватом Юлаевым» и подписался в Швейцарии. Продолжат играть за российские клубы в предстоящем сезоне вратарь Юхан Маттсон (СКА), защитники Робин Пресс («Магнитка») и Фредрик Классон (ЦСКА).

В ближайшее время к ним должен присоединиться нападающий Мальте Стремвалль, который в минувшем сезоне играл в Северной Америке за фарм-клуб «Каролины». За три сезона в КХЛ 28-летний форвард успел поиграть за «Сочи», СКА и минское «Динамо», а теперь, по информации «Спорт-Экспресса», должен присоединиться к ярославскому «Локомотиву».

Мотивы Стремвалля понятны — в европейских клубах он не может рассчитывать на тот контракт, который ему дадут в КХЛ. То же самое касается и Северной Америки, где налоги съедят половину и без того не слишком крупного дохода. В «Локомотиве» же он получит как минимум €600 тыс. за сезон чистыми, а при достижении командных успехов сумма наверняка может дойти до миллиона.

Примеры защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла и новичка СКА Брэндана Лайпсика показывают, что лояльные легионеры могут пойти дальше и оформить российские паспорта. В Европе же настроены более категорично. Например, в предстоящем сезоне, скорее всего, в КХЛ не сыграет ни один финн — нападающий Теему Пулккинен покинул «Трактор» и может продолжить карьеру в Швейцарии. Запретили играть за сборную нападающему «Ак Барса» и лучшему бомбардиру прошлого регулярного чемпионата Дмитрию Яшкину.

Естественно, Стремвалля ждет волна негодования в родной стране, но для хоккеиста на пороге 30-летия (в августе игроку исполнится 29) в приоритете — будущее и благополучие семьи. Как заявил один из хоккеистов, когда американское посольство потребовало от своих граждан покинуть Россию: «А деньги мне кто будет платить, посольство?»

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора