ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»

Генерал Сергей Суровикин не находится ни в «Матросской Тишине», ни в «Кремлевском централе». Сообщения об этом опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников 13 июля в Telegram-канале.



Мельников поделился, что на этой неделе он посетил СИЗО-6 (женский изолятор), СИЗО-1/77 («Матросская Тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4 («Медведь»).



«Уточняли по Суровикину. Нет его», — написал он.



Секретарь московской ОНК также удивился тому, что украинский журналист Анатолий Шарий и различные Telegram-каналы говорят обратное.



Вместе с тем он добавил, что не имеет информации о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это зона ответственности ОНК Московской области. Он выразил мнение, что вряд ли Суровикин находится в каком-либо месте принудительного содержания. По его словам, данный факт очень сложно скрыть.

До этого, 29 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы о местонахождении генерала армии Суровикина следует переадресовать Министерству обороны РФ. Он добавил, что президент России Владимир Путин напрямую работает с министром обороны и начальником Генерального штаба, а не с их подчиненными.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Суровикина якобы содержат в столичном СИЗО «Лефортово».