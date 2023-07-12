Эксперты объяснили рост цен на бензин в России

Основные причины изменения цен на топливо лежат в области налогообложения, заявил заместитель председателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

«Около 65% в стоимости любого литра топлива составляет налог на добычу полезных ископаемых, акциз, налог на добавленную стоимость», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что это базовые налоги для пополнения бюджета, и лишь один раз (в 2018 году) на короткий промежуток времени акцизы снижались. «Кроме того, еще и ставка НДС была поднята с 18 до 20% (с 1 января 2019 года. — Ред.)», — напомнил Гусев.



Он также пояснил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязан к стоимости нефти на иностранных рынках. «Если растет стоимость нефти и/или падает курс рубля — растут и налоги, а точнее их доля в литре бензина», — добавил эксперт.

Инвестиционный стратег, управляющий компании «Арикапитал» Сергей Суверов подчеркнул, что нефтяная отрасль «несет самую большую налоговую нагрузку, которая к тому же практически постоянно растет». На сегодняшний день, по разным оценкам, она достигает 78%.

Суверов уточнил, что «помимо прямой фискальной нагрузки на розничный сектор в виде того же акциза на топливо, нужно учитывать большую, сложную и многоступенчатую конструкцию других фрагментов налогового бремени отрасли: НДПИ, экспортные пошлины».

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов добавил, что рост цен на АЗС искусственно ограничивался уровнем потребительских цен. «На данный момент маржа АЗС практически равняется нулю, и такой бизнес сегодня выживает зачастую благодаря продажам сопутствующих услуг и товаров, продуктов питания и кофе», — констатировал Андрианов.



Оптовые цены на бензин в России бьют рекорды пятый день подряд, что оказывает влияние на розничный сектор. При этом зафиксирован рост производства автомобильного топлива.