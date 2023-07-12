Авиасообщение между Сочи и Тбилиси возобновилось

Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси‎. Рейсы будут осуществляться с интервалами в 1–3 дня, длительность полета — 1 ч. 20 мин., передает телеканал «Известия». Ранее Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент отменил действовавший запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Тбилиси.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.