Депутат Гурулев подтвердил гибель замкомандующего ЮВО Цокова

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев 12 июля подтвердил сообщение о гибели в зоне спецоперации замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) Олега Цокова.

«Он геройски погиб», — сказал Гурулев в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что Цоков побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось».

Парламентарий также рассказал, что в прошлом году Цоков был тяжело ранен, но тогда врачам удалось спасти ему жизнь.

Минобороны РФ пока не комментировало сообщение о гибели замкомандующего ЮВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.