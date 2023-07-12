Ученые обнаружили в Херсоне 4 млн артефактов

Петербургские археологи нашли почти 4 млн артефактов в Херсонесе. Специалисты отметили, что артефакты относятся к разным периодам истории. Возраст находок варьируется от III–IV веков до нашей эры и вплоть до Крымской войны, передает телеканал «Известия». Часть артефактов уже реставрируют специалисты Эрмитажа. В дальнейшем находки планируют передать в фонд музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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