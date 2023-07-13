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В Москве подготовили программу к 130-летию Маяковского

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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На 30 столичных площадках подготовили программу в честь 130-летия со дня рождения поэта и драматурга Владимира Маяковского. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Там проведут кинопоказы, литературные чтения, экскурсии, мастер-классы и театральные постановки. Всего запланировано больше 50 мероприятий», — отметила вице-мэр.

Программа стартует 15 июля в саду имени Н.Э. Баумана. Там пройдет лекция «Маяковский. Мода и стиль», во время которой эксперты Государственного музея В.В. Маяковского расскажут о том, как менялся имидж поэта в разные годы.

Основная часть мероприятий намечена на 19 июля, когда отмечается день рождения драматурга: в Московском многофункциональном культурном центре состоится спектакль «Облако в штанах», а в культурном центре «Вдохновение» покажут короткометражный фильм «Барышня и хулиган», сценарист и исполнитель главной роли — Владимир Маяковский.

21 июля у станции метро «Маяковская» пройдет экскурсия, участники которой пройдут мимо дома поэта на улице Красная Пресня, увидят Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Пушкинскую площадь и другие знаковые места. 22 июля в Измайловском парке пройдет литературный вечер, гости которого обсудят произведения автора и его биографию, а в парке «Северное Тушино» организуют мастер-класс по ораторскому мастерству.

Еще одна экскурсия запланирована на 23 июля — завершающий день программы — в парке «Дубки»: сотрудники библиотеки №39 расскажут о произведениях Маяковского, написанных, когда он жил в селе Петровско-Разумовское (сейчас это часть Тимирязевского района). В этот же день в театральной гостиной Дома Гоголя посетителям представят переписку Владимира Маяковского и Лили Брик.

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