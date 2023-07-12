Мотоциклиста взяли под стражу после наезда на подростка на Кубани

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае избрал меру пресечения для 59-летнего мотоциклиста, который сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил тяжелые травмы.

Авария произошла вечером 25 июня в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» в Усть-Лабинске. По данным следствия, водитель мотоцикла «Ява» совершил наезд на подростка и скрылся с места происшествия. Ребенок был госпитализирован. Травмы подростка оцениваются как тяжкий вред здоровью, пишет ИА KrasnodarMedia.

В связи с широким резонансом руководитель краевого управления Следственного комитета Андрей Маслов распорядился изъять материалы уголовного дела в свое производство. В июле водитель мотоцикла был задержан. На данный момент с ним проводятся следственные действия.

Мужчина полностью признал свою вину. Он будет заключен под стражу на два месяца.