Судя по всему, все попытки Европарламента пролить свет на коррупцию в Брюсселе и махинации Урсулы фон дер Ляйен с вакцинами провалились. Собственно, основных вопросов было два:

1) Как так вышло, что абсолютно новая американская вакцина Pfizer против коронавируса была зарегистрирована и одобрена внутри ЕС в рекордно короткие сроки?

2) О чем втайне от всех договаривались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла?

Сегодня эти две мутные реки сливаются в одно огромное и темное коррупционное море под названием «Европейская комиссия». Politico сообщает: единственный механизм, который мог рассказать общественности, на что и как были потрачены миллиарды евро во время «коронакризиса», закончился пшиком.

Всё, что известно, и то благодаря «утечкам на условиях полной конфиденциальности»: 30 мая Пьер Дельсо, глава Европейского органа по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и принятию мер по их ликвидации HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority), предоставил членам Европарламента подробную информацию об обновлениях контракта ЕС на 2021 год на закупку вакцин Pfizer/BioNTech. У ЕС скопился колоссальный избыток вакцин, и HERA пытался сократить условия контракта. Больше ничего.

Поражает атмосфера секретности: участникам не разрешалось делать заметки или приносить свои мобильные телефоны в зал встречи с главой этой вроде бы открытой структуры. Организация мероприятия держалась в тайне даже от других законодателей из профильного комитета Европарламента. Наверное, было что скрывать от общественности, которую пичкали американской вакциной.

В итоге, как пишет Politico, всё стихло. Проект резолюции комитета Европарламента получился беззубым: он всего лишь «сожалеет об отсутствии прозрачности в соглашениях о совместных закупках, заключенных Комиссией с фармацевтическими компаниями», но сразу говорит, что это отсутствие прозрачности «оправдывается соблюдением права на конфиденциальность».

И всё.

Вот и вся борьба с коррупцией.

Когда в следующий раз отец Хантера Байдена или кто-то из Еврокомиссии или Совета ЕС будет что-то говорить о коррупции, будем скидывать им ссылку на их же заключение: отсутствие прозрачности оправдывается соблюдением права на конфиденциальность.

Деньги европейцам никто не вернет. Как и наше доверие к западным ценностям, которые полностью и безвозвратно скомпрометированы. А избыточные вакцины, столь нужные Африке два года назад, будут лежать в рефрижераторах европейских больниц, пока не истечет их срок годности.

Глава ХЕРА может спать спокойно.

На первые два вопроса ответа никто не дождался, зато теперь мы понимаем, почему российские вакцины, например Sputnik, не были зарегистрированы. И уже этот вопрос надо адресовать Всемирной организации здравоохранения.

Автор — официальный представитель МИД РФ