Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. «Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь», — сказал он. И подтвердил приверженность доктрине, «направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию».

Позднее агентство France Press со ссылкой на военный источник сообщило, что речь идет о системах SCALP. Причем первые образцы якобы уже поставлены одновременно с выступлением французского президента. Источник сообщил, что речь идет о значительном количестве ракет и что они будут интегрированы с самолетами, стоящими на вооружении у ВВС Украины. Агентство Reuters приводит данные о том, что планируется поставить 50 таких ракет. Какими возможностями они обладают и могут ли изменить ситуацию в зоне конфликта?

Ракеты воздушного базирования SCALP — прямой аналог британских Storm Shadow, ранее уже переданных Киеву. Это совместная разработка французской компании Matra и британской British Aerospace. Носителями этих ракет выступают истребители-бомбардировщики Rafale, Mirage 2000, Eurofighter. А в перспективе ими смогут оснащаться подводные лодки и надводные корабли.

Турбореактивный двигатель обеспечивает полет на предельно малой высоте со скоростью до 1050 км/ч. Масса боевой нагрузки может достигать 700 кг. Основной путь до цели ракета преодолевает на высоте 100–150 м, а непосредственно во время атаки снижается до 50 м, что существенно затрудняет ее обнаружение. Стартовый вес изделия — 1230 кг, длина корпуса — 5,1 м, ширина — 63 см, высота — 48 см. Дальность экспортной модификации достигает 250 км, но есть и более дальнобойная версия SCALP EG.

Одним словом, SCALP — это тот же самый Storm Shadow, только для ВВС Франции. Возможно, они незначительно отличаются какими-то отдельными решениями.

Более дальнобойных SCALP EG у французов мало. Не думаю, что они будут отдавать их Киеву, разве что несколько штук. Скорее всего, передадут ракеты базовой версии с меньшей дальностью. Они более раннего года выпуска и менее совершенны.

Ракеты довольно популярны на мировом рынке вооружения и военной техники. Франция поставляет их вместе со своими самолетами Rafale в Индию, Египет и Грецию. Иными словами, все, кто покупают французские и британские самолеты, будут приобретать французские SCALP либо британские Storm Shadow.

Фактически французские поставки — это компенсация тех ракет, которые были израсходованы в ходе июньского контрнаступления ВСУ. Британцы поставили Киеву, по разным оценкам, около сотни Storm Shadow из 800 выпущенных. Видимо, они уже не могут безболезненно для себя делать новые поставки и вынудили к этому французов. Тем более что у Киева есть самолеты-носители, которые уже применяли Storm Shadow, — это бомбардировщики Су-24. Дополнительной модернизации для использования ими SCALP, судя по всему, не потребуется.

Украина интенсивно применяла Storm Shadow, бывали дни, когда залпом запускались по шесть штук. Судя по всему, запас поставленных Британией ракет уже исчерпан. На какой срок хватит французских SCALP, зависит от того, с какой интенсивностью ВСУ будут их тратить. Но в любом случае ненадолго. Возможно, на один-два месяца.

Считается, что основные цели, которые должны поражать эти ракеты, — высокозащищенные наиболее важные объекты: мосты, штабы, склады боеприпасов, узлы связи, командные пункты, скопления военной техники, позиции систем ПВО и т.д. Причем, как сказали французы, они не должны применяться по территории, «международно признанной российской». Storm Shadow до сих пор на эти территории не прилетали. Однако Донецк, Луганск, Крым, Херсонская и Запорожская области — в зоне риска. Есть вероятность, что будут попадать по объектам гражданской инфраструктуры.

Насколько совершенны SCALP? Из того, что могут передать французы, это самая передовая разработка. Тем не менее российские средства ПВО вполне могут их сбивать. Что уже делали с британскими Storm Shadow. Какой-то сверхугрозы они собой не представляют, но, безусловно, это опасная вещь, как и любое западное оружие.



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