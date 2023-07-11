«Выпускной» для четырех нерпят прошел на Ладожском озере

Четырех детенышей нерпы вернули в Ладожское озеро во вторник, 11 июля. «Выпускной» для диких ластоногих провел «Фонд друзей балтийской нерпы», сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга, который также принимал участие в мероприятии.

В этот раз «выпускниками» стали Кирик? найденный возле деревни Кириково, Бурная, обнаруженная в Бурной речке, Невский — из Невского лесопарка и Коккорев — из деревни Коккорево.

По информации телеканала «78», животных нашли в тяжелом состоянии — они были истощены, обезвожены и заражены паразитами. Нерпята не смогли самостоятельно приспособиться к дикой среде, поэтому им помогали специалисты.

С апреля ластоногие проходили лечение в Центре реабилитации морских млекопитающих. Сейчас они весят от 15 до 28 кг, что является оптимальным весом для жизни на воле.