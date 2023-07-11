Одно разочарование

Подходит к концу первый день саммита НАТО в Вильнюсе. Результаты более чем прогнозируемые, но тем не менее примечательные и знаковые.

Закономерно, что основными темами саммита стали генеральный план развертывания сил альянса в Европе, направленный против России, присоединение Швеции к НАТО, увеличение ассигнований членов на оборону, взаимоотношения с Китаем и как бы интрига по «новому уровню» взаимоотношений с Украиной.

Относительно ситуации с последней всё стало понятно еще накануне саммита, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг приоткрыл завесу тайны касательно готовящихся решений. Оказалось, что Североатлантический альянс к большому разочарованию официального Киева не готов жертвовать своими геополитическими интересами в угоду Украины.

Было очевидным и месяц, и неделю назад, что НАТО не возьмет на себя письменных обязательств по конкретному алгоритму присоединения Украины к организации. И тут не стоит надеяться на «демократичность» альянса, в котором все члены имеют равный вес своего голоса. Страны Прибалтики и многие центральноевропейские государства при всем своем желании сильно недотягивают по значимости позиции не то что до США, но даже до Германии или Турции. Как следствие, они не определяют стратегию развития альянса и его приоритеты, в том числе и по Украине.

Тем удивительнее наблюдать за эпатажем Владимира Зеленского, укоряющего и критикующего позицию альянса. Допустим, он это делает для внутренней аудитории и радикалов, всё больше требующих его крови за явно завышенные ожидания и от контрнаступления, и от реального присоединения к НАТО и ЕС. Даже в условиях современной реальной политики эскапады представителей украинского внешнеполитического ведомства относительно того, что Зеленский поедет в Вильнюс только в случае предоставления Украине четкого и конкретного плана по присоединению к НАТО, выглядели как минимум комичными.

В итоге Владимир Зеленский в Вильнюсе, а реального плана присоединения так и нет. Что же пообещали Украине? По сути, ничего. Теперь будет более упорядоченная и системная программа военной поддержки для Киева. Эта программа рассчитана на стратегическую перспективу, и основной ее целью станет продолжение противостояния с Россией. Объем программы пока не раскрыт, но, вероятнее всего, он будет рассчитан исходя из минимальных потребностей продолжения ведения боевых действий. Второй бонус для Украины — еще более сомнительный — подразумевает трансформацию Комиссии НАТО – Украина в формат Совета НАТО – Украина. Выгоды для Киева от такой эквилибристики неочевидны, но, с другой стороны, будет трудоустроено множество чиновников, так как новый формат предполагает создание разнообразных тематических подгрупп и более регулярные совместные мероприятия.

После такого «прорыва» во взаимоотношениях Украины и НАТО неудивительными выглядят заявления из различных европейских столиц — от Парижа до Берлина, — касающиеся новых поставок вооружения Украине.

Отчасти даже удивляет близорукость руководства Украины в понимании глобальных процессов геополитики. С достойным упорством они не хотят признавать, что их собственная страна для США и многих стран НАТО — всего лишь инструмент противостояния с Россией. Как следствие, полноценная интеграция Украины в НАТО невозможна и не нужна Североатлантическому альянсу, так как несет новые риски, угрозы, обязательства и затраты.

Многие политики и эксперты на Украине ухватились как за спасительную соломинку за месседж Джо Байдена, что США могут дать Украине гарантии безопасности, аналогичные гарантиям для Израиля. В этом Вашингтон поддерживают Франция и Германия. Но и тут проявилась злая ирония. Вспомните, существуют ли сейчас дискуссии о присоединении Израиля к НАТО? И если нет таких дискуссий, то почему?

В завершение первого дня саммита нельзя обойти вниманием решения, открывающие возможность присоединения к блоку для Швеции. Ключевые игроки НАТО нашли слова убеждения и стимулы и для Турции, и для Венгрии. Сомнительно, что публичные заявления о поддержке евроинтеграции были ключевыми аргументами для Анкары. Решение ожидаемое, логичное, но представляющее новые угрозы для национальной безопасности РФ.

Автор — эксперт Финансового университета при правительстве РФ

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