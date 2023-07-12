Золотое свечение

Разговаривали как-то с кинорежиссером Верой Михайловной Сторожевой, участницей нашего фестиваля. Она рассказывает: «Я из Ставрополя». «Да вы что, — говорю, — мы земляки, оказывается». — «Нет, я родилась на Урале, в Ставрополе выросла, сейчас живу в Москве. И все эти места — моя Родина».

У меня так же. Родился в Грузии, в Ессентуках рос, театральное училище окончил в Днепропетровске, армейскую службу проходил в Астраханской области, учиться во ВГИК приехал в Москву… И всё это — моя Родина, мое прошлое и настоящее.

Для меня Родина начинается с семьи. Сначала с семьи. Нас у родителей четверо — дочь и три сына. А потом, конечно же, с места, где живешь.

Я, грек по крови, родился и вырос в Советском Союзе, живу в России. Русская культура, литература, музыка для меня родные. Мне невыносимо обидно, что вроде бы цивилизованный Запад решил отменить русскую культуру. И я подумал, что девиз «С чего начинается Родина» — очень хороший и правильный для нашего I фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ». Верю, что если искренне заронить зерно патриотизма, мы вырастим замечательное талантливое поколение.

Символично, что наш фестиваль попал на год наставничества. В творческих профессиях, как и в любой другой, важен чуткий и опытный наставник, мастер, от которого зависит будущее ученика.

На открытии выступил детский танцевальный ансамбль «Дружба народов». Сложнейшие танцы мы увидели. Ладно девчонки, они от природы танцевальные. А мальчишки? Их всегда нехватка в театральных училищах, а уж в хореографических ансамблях, да еще на Кавказе, тем более. Но сколько же в этом ансамбле талантливых ребят, как самозабвенно они работают! Надо быть личностью, подобной Янису Георгиевичу Попову, руководителю «Дружбы народов», чтобы вот так их держать, так заинтересовать.

Наш фестиваль — это творческая работа. Девять команд, девять фильмов. Два наставника в каждой команде процесс корректируют. Пять дней на всё про все. Ребятам надо снять кино, смонтировать его, озвучить, наложить музыку, титры.

На конкурс поступило около 30 заявок, выбрали девять. Критериями отбора были запоминающаяся история и короткометражный, до десяти минут, формат.

Всего в фестивале участвуют порядка 200 детей, в том числе команда из Донецка. В прошлом году на «Кинокампусе» они тоже были и стали победителями в номинации «Лучший сценарий». Уехали счастливыми, а я удовольствием посмотрел их работу.

Мастер-классы по режиссуре, гриму, актерскому мастерству, другим специальностям на сегодняшний день заполнены до отказа. На мастер-класс по анимации вообще не попасть. Просят еще один, дополнительный.

Когда мы проводили Открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» и в рамках его программы появился проект «Кинокампус-дети», то я не ожидал, что он может выйти на такой профессиональный уровень. А сейчас вижу, как дети выросли — разбираются, где крупный план, где средний, что такое золотое сечение в кадре, какой нужен реквизит.

Не важно, станут ли они кинематографистами. Самое главное, что они уже другие, в них посеяно благодатное зерно.

Они уже не смогут предать, пройти равнодушно мимо больной собаки или лежащего человека. Не будут смотреть в глаза и врать.

Знаю, о чем говорю. Два года назад я открыл в Ессентуках кинотеатральную школу для детей в возрасте от 5 до 17 лет. Вижу различие — какими они пришли и какими стали. Значит, можем. Это наше будущее.

Что касается профессиональной составляющей, то тем ребятам, кто решит посвятить себя искусству, мы будем максимально помогать. Достойные картины отправлять на конкурсы, показывать по телевизору — уже заключили контракт с одним из ТВ-каналов на показ работ прошлогоднего фестиваля.

Есть такая фраза: всё лучшее — детям. Не поспоришь. Только иногда понимают ее превратно. Лучшее — не в смысле купить им дорогую одежду, гаджеты, задарить сластями и не знаю чем еще. Лучшее — это не жалеть средств на книги, спектакли, фильмы, развивающие активности.

Нам в Советском Союзе было проще — всё было бесплатно. За 30 лет без Советского Союза чего мы добились? У нас много чего есть. А по сути, счастливее не стали. Благополучие совместимо с духовным совершенством при условии соответствующего воспитания, образования. Как в Древней Греции было: на первом месте культура, потом уже экономика, политика.

Детский фестиваль должен быть на уровне взрослого, только лучше, а для этого нужны средства. Наш фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства края, администрации города. Но без меценатов его было бы не поднять. Хорошо, что есть неравнодушные люди, готовые помогать безвозмездно, без акцента на своем имени. Кто номерами в отеле и санатории, кто фейерверком и приемом, кто детским чаепитием и подарками. Например, благодаря одной ювелирной компании каждый ребенок получит на память о фестивале смайлик из чистого золота.

У меня было счастливое детство. Мне хотелось в благодарность сделать родному городу подарок. Когда на первый взрослый фестиваль пять лет назад приглашал коллег, они говорили: а где Ессентуки находятся? И это было обидно — на курорты Кавказских Минеральных Вод в Советском Союзе было не попасть. Заранее покупали путевки, записывались.

Хотел бы я вернуться в те времена? Сложный вопрос. Никогда не живу прошлым. Но мне жаль, что нынешняя молодежь не видит того, что видел я во времена своей советской юности.

На центральной площади Ессентуков, там где сейчас фонтан, вечерами собиралось множество людей в национальных костюмах. Курортники со всего Советского Союза. Мы их называли «кефирники», потому что в санаториях кефир пили. Грузины, украинцы, киргизы, казахи… Пели, танцевали. Я это единение застал и запомнил на всю жизнь.

В 90-е всё было забыто. И мне хочется, чтобы опять об этих курортах заговорили на всю страну, в том числе и благодаря нашим фестивалям. Они круче Баден-Бадена, Карловых Вар и прочих распиаренных мест в тысячу раз. К ним надо привлекать внимание, здесь надо снимать кино. Три-четыре картины в год сейчас снимается, но их должно быть в разы больше.

Я езжу по своим родным Кавказским Минеральным водам. Вижу, какие отличные появились Дома культуры, концертные площадки. И вот о чем подумалось. Если мы в Ессентуки привозим столько известных кинематографистов, детей, картин, почему бы не сделать фестиваль одновременно и в Пятигорске, и в Кисловодске, и в Железноводске — так, чтобы всё кипело. Тем более всё рядом, 15–20 минут езды. Нужен только административный ресурс.

А от нашего детского фестиваля уже есть отдача, от этого у меня и крылья вырастают, и уверенность появляется. Вчера шел по улице без сил, без голоса. Подходит женщина, лет, наверное, 70, благодарит и говорит: «Пообещайте, что вы не оставите это дело». Мальчишка, лет 13, местный, подошел, ударил меня по плечу: «Ну, ты крутой. Можно тебе руку пожать?» Я говорю: «Конечно, дорогой». Я рад, что фестиваль за время его существования так полюбился жителям региона и гостям края. Значит, работает дело, которым я занимаюсь.

Автор — актер, режиссер, заслуженный артист России, президент кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ»

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