Карта спецоперации на Украине 11 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражены девять атак противника в районах Невельского, Первомайского, Северного, Спорного и северо-западнее Клещеевки ДНР. В районах Спорного, Авдеевки, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На краснолиманском направлении отражены три атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки ЛНР. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Терны ДНР. В районе Терны пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На южно-донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Ровнополя ДНР. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции. На запорожском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районе Работино Запорожской области. Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-20 и две МСТА-Б.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Синьковки, Тимковки, Новомлынска, Кисловки, Ольшаны, Котляровки, Красного Первого Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы МСТА-Б и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе Антоновки Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 455 самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 592 единицы специальной военной автомобильной техники.