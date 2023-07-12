С вора по нитке: мошенники пользуются хайпом вокруг Threads для фишинга

Мошенники начали активно регистрировать домены, которые имеют в названии отсылку к новой социальной сети Threads (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией), рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности. С момента запуска проекта 5 июля появилось более 2,5 тыс. таких адресов. Сайты собирают персональные данные, а также платежную информацию. Кроме того, зафиксированы случаи регистрации поддельных страниц криптобирж. Эксперты отмечают, что далеко не все пользователи пока представляют, как работает соцсеть и какие возможности она предоставляет .

Не тот портал

Злоумышленники начали использовать интерес людей к социальной сети Threads для сбора персональных данных и платежной информации , рассказали «Известиям» в компании BI.ZONE. С 5 июля было выявлено более 2,5 тыс. доменов, имеющих отсылку к этому проекту , отметили специалисты по информационной безопасности.

— Такие сайты собирают не только персональные данные пользователей (например, адрес аккаунта и почту), но и платежную информацию. Мы настоятельно не рекомендуем передавать данные куда-либо вовне. Исключением могут стать только официальные ресурсы, которым вы полностью доверяете , — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По его словам, такие порталы содержат признаки киберсквоттинга — намеренной регистрации доменных имен, содержащих название чужого бренда или торговой марки .

Подтверждают статистику и в «РТК-Солар». Мошенники охотно используют все хайповые новости, к которым относится и запуск Threads. Основной акцент делается на то, что бренд Threads у многих на слуху, но далеко не все пока представляют, как работает соцсеть и какие возможности она предоставляет , отметил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании Александр Вураско.

— Это позволяет злоумышленникам вбрасывать дезинформацию и завлекать людей на откровенно вредоносные ресурсы. Подобная тактика отлично себя показала в период взлета сети Clubhouse , — добавил он.

Следите за фейками

Существуют и другие примеры атак на пользователей. Так, фейковые аккаунты появились и в самой Threads — зафиксированы случаи регистрации поддельных страниц криптобирж в новой соцсети , сказал Александр Вураско.

— Несмотря на то что для регистрации в Threads используется аккаунт Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией), выдать себя за кого-либо в данном приложении достаточно легко. Ежемесячная плата за отметку «верифицированный пользователь» составляет чуть больше $10, а проверка пользователя заключается в предоставлении удостоверения личности модераторам — для заинтересованного злоумышленника обойти такие ограничения не составит труда, — объяснил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

В Threads уже встречаются случаи регистрации фейковых аккаунтов якобы от имени бывшего президента США Джорджа Буша и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани , добавил специалист по информационной безопасности.

Фото: Global Look Press/Marius Becker

Кроме создания доменных сайтов злоумышленники также активно регистрируют Telegram-каналы, содержащие название новой социальной сети . Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить несколько таких сообществ.

— Основные цели использования фейковых аккаунтов Threads в Telegram — вовлечение людей в различного рода мошеннические схемы. Злоумышленники могут предлагать бонусы для новых пользователей, акции от имени различных брендов, а также спецпредложения, которые по факту в лучшем случае окажутся приглашением в сетевую пирамиду, а в худшем — будут использованы для кражи аккаунта в Telegram, Facebook или Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской организацией), — отметил Александр Вураско.

Сообщества могут создаваться как для заработка и последующей перепродажи, так и с целью мошенничества , сказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Например, речь идет о размещении ссылок на вредоносные и фишинговые ресурсы. Помимо этого, пользователям могут предлагать платные подписки — в этом случае есть риск передать в руки злоумышленников данные пластиковой карты, добавил эксперт.

Незавидная судьба

Что касается самого нового проекта Марка Цукерберга, то эксперты в области коммуникаций считают, что, несмотря на быстрый набор пользователей (в настоящий момент в социальной сети уже зарегистрировалось более 100 млн человек. — «Известия»), его вряд ли ждет успех .

— Концептуально непонятно, зачем Meta решила в 2023 году сделать приложение, функционально напоминающее их же Instagram. У компании уже были попытки компании выделить Messenger от Facebook, но в итоге от нее отказались и вернули в обычную версию сети возможность переписок , — рассказала «Известиям» основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пока в России траектория движения социальной сети больше похожа на историю с Clubhouse, когда приложение быстро стало популярным и также стремительно исчезло с повестки, чем на путь популярных соцсетей , отметила эксперт. Дальше разработчики либо смогут показать подписчикам, в чем отличие Threads от уже хорошо зарекомендовавших себя аналогов, либо пользователи поиграют в новую социальную сеть некоторое время и потом про нее все забудут, добавила она.

— У Цукерберга, конечно, есть все ресурсы сделать Threads популярным. Вопрос в том, воспользуется ли он ими . Органически этот продукт точно не полетит — у него нет никакого преимущества перед Twitter. А тот факт, что он создан в компании Meta, только отдаляет его от успеха, — полагает медиатехнолог Георгий Лобушкин.