Электросамокатам понадобятся обязательные сертификаты

Минпромторг разрабатывает новый ГОСТ для электросамокатов. Средства индивидуальной мобильности могут стать продукцией обязательной сертификации, сообщает телеканал «Известия». На данный момент действует добровольный ГОСТ для самокатов. В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh заявили, что требования коснутся и частных устройств передвижения. Число ДТП с электросамокатами в первом полугодии 2023-го выросло на 60% по сравнению с прошлым годом. По данным МЧС, за 2022-й зафиксировано около 20 возгораний электросамокатов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.