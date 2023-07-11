Завершился четвертый этап ралли «Шелковый путь»

Прошел четвертый этап ралли-марафона «Шелковый путь». Начальная точка — Магнитогорск, конечная — Оренбург. Ближе к концу участники окунулись в удушающую жару — свыше +40 градусов. Башкирия порадовала гонщиков красивыми пейзажами, передает телеканал «Известия». Протяженность спецучастка составила 540 км. В гонке победил Андрей Каргинов. Лидер прошел скоростной участок за 2 ч 9 мин. Трасса таила в себе несколько коварных моментов. Высокая трава прятала камни и даже большие валуны. Препятствия заставляли экипажи менять колеса, делать остановки. Вторым пришел экипаж Сергея Вязовича за 2 ч 12 мин. Тройку лидеров замкнул камазовец Дмитрий Сотников.

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