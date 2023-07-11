РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении

Россия и Белоруссия на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности. Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в пресс-службе белорусского правительства.

Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Денис Мантуров и Петр Пархомчик.

Мантуров со своей стороны отметил, что в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия выстраивают политику единой промышленной составляющей.

«Несколько предыдущих десятилетий российский и белорусский рынки были заняты нашими зарубежными «партнерами». И нашим товарам было достаточно сложно попасть на внутренние рынки. С 2014 года мы стали более осознанно подходить к пониманию того, что в рамках Союзного государства нужно выстраивать политику единой промышленной составляющей. Началась поступательная работа», — цитирует Мантурова БелТА.

Отмечается, что уже подписаны два важных документа — программа сращивания технологических операций и соглашение о единой промышленной политике.

«Иннопром-2023» продлится до 13 июля.

В апреле сообщалось, что власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и Белоруссии договорились о создании рабочих групп по экономическим вопросам. Донецк заинтересован в поставах карьерной техники и запчастей к ним для добычи гранита, известняка, глины, огнеупорных материалов, а также тягачей и автобусов, производимых в Белоруссии.