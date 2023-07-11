Реклама
Прямой эфир
Экономика
РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении
Мир
В США не увидели угрозу для НАТО из-за поставок Киеву кассетных бомб
Армия
В Херсонской области уничтожили тайник со взрывателями от РСЗО «Град»
Мир
В УПЦ сообщили о захвате властями Украины корпуса Киево-Печерской лавры
Мир
США исключили связь вопроса членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО
Армия
Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском
Армия
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
Мир
Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая
Общество
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за прически
Общество
Группа туристов из 22 человек пропала во время сплава в Пермском крае
Спорт
ICF не допустила российских слаломистов до международных соревнований
Интернет и технологии
Суд повторно оштрафовал Twitch за неудаление фейков о СВО еще на 3 млн рублей

РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Белоруссия на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности. Об этом сообщили во вторник, 11 июля, в пресс-службе белорусского правительства.

Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Денис Мантуров и Петр Пархомчик.

Мантуров со своей стороны отметил, что в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия выстраивают политику единой промышленной составляющей.

«Несколько предыдущих десятилетий российский и белорусский рынки были заняты нашими зарубежными «партнерами». И нашим товарам было достаточно сложно попасть на внутренние рынки. С 2014 года мы стали более осознанно подходить к пониманию того, что в рамках Союзного государства нужно выстраивать политику единой промышленной составляющей. Началась поступательная работа», — цитирует Мантурова БелТА.

Отмечается, что уже подписаны два важных документа — программа сращивания технологических операций и соглашение о единой промышленной политике.

Минские приглашения: в Белоруссии рассказали о лучших проектах с Россией
Как в столицах отметили День единения двух народов

«Иннопром-2023» продлится до 13 июля.

В апреле сообщалось, что власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и Белоруссии договорились о создании рабочих групп по экономическим вопросам. Донецк заинтересован в поставах карьерной техники и запчастей к ним для добычи гранита, известняка, глины, огнеупорных материалов, а также тягачей и автобусов, производимых в Белоруссии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023